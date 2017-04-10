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Джефферсон Фарфан: Коку, Рауль и Дракслер – лучшие, с кем играл за карьеру

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан назвал лучших одноклубников, и самый памятный матч в карьере.

- Лучший футболист, с которыми вы играли в одной команде?
- Одного выбрать не могу, но вот моя тройка. Филипп Коку – он был ключевым игроком ПСВ. Рауль – простой, общительный, и, кончено гениальный футболист. И Юлиан Дракслер – восходящая звезда.

- Против какого защитника было тяжелее всего играть?
- Еще раз назову тройку: Мальдини, Роберто Карлоса и Матерацци.

- Лучшая игра в карьере?
- Удачных матчей было очень много. Назову игру против «Байера», когда получил мяч на линии штрафной «Шальке», пробежал до штрафной соперника, и забил победный гол.  

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