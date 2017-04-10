Кирилл Фастовский: «Сибирь» получит существенную компенсацию за уход Окулова, Шумакова и Шалунова
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что клуб получит хорошую компенсацию за уход лидеров команды.
- За Окулова, Шумакова и Шалунова клуб получит существенную компенсацию, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского.
За Окулова, Шумакова и Шалунова клуб получит существенную компенсацию— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.
Ранее Фастовский заявил, что исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» станет Павел Зубов, сменивший на этом посту Андрея Скабелку.
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