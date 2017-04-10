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Кирилл Фастовский: «Сибирь» получит существенную компенсацию за уход Окулова, Шумакова и Шалунова

Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что клуб получит хорошую компенсацию за уход лидеров команды.

- За Окулова, Шумакова и Шалунова клуб получит существенную компенсацию, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского.

Ранее Фастовский заявил, что исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» станет Павел Зубов, сменивший на этом посту Андрея Скабелку.

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