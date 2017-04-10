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«Рубин» не смог обыграть «Томь», несмотря на дубль Лестьенна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Томь» дома сыграла вничью с «Рубином» (2:2) в 22-м туре РФПЛ.

У хозяев поля отличились Алексей Пугин (13-я минута) и Александр Соболев (83-я), у гостей – Максим Лестьенн (47-я – с пенальти и 79-я).

На 26-й минуте нападающий казанцев Жонатас не забил пенальти.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Сибирский клуб с 13 очками остался на последнем месте. Команда из Татарстана с 28 баллами – на десятой строчке.

В следующем туре «Томь» 16 апреля сыграет на выезде с «Уралом», а «Рубин» днем ранее примет «Краснодар».

Матч

Томь - Рубин - 2:2 (1:0)

Голы

Пугин 13 (1:0). Лестьенн 47 (1:1 - пен.). Лестьенн 79 (1:2). Соболев 83 (2:2).

Состав

Томь: Мелихов, Митерев, Осипов, Попов, Макурин (Большунов, 80), Пугин, Чуперка, Баляйкин, Сасин (Букачев, 80), Голышев, Соболев

Рубин: Рыжиков, Устинов, Самбрано, Бауэр, Бурлак, Лестьенн, Камболов, Сонг (Рочина, 87), Ткачук, Ахметов (Карадениз, 68), Жонатас

Незабитые пенальти

Жонатас (Рубин), 26

Предупреждения:

Осипов, 8; Сасин, 36 - Лестьенн, 37

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

10 апреля 15:00, Труд, Текстовая трансляция

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