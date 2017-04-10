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Определились участники финала Чемпионата мира по World of Tanks

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Завершились финальные матчи II сезона Золотой серии WGL, где определились участники Гранд-финала от СНГ.

В финале Tornado Energy обыграли действующих чемпионов Natus Vincere G2A со счётом 7:3.

Чемпион увезет домой $50 000, Natus Vincere заработала $25 000, а за третье и четвертое места команды Not So Serious и Unique получили по $12 500.

Таким образом, после финала сезона определились имена всех команд, которые представят СНГ на Гранд-финале. Это Tornado Energy, Natus Vincere G2A, Not So Serious и Brain Storm.

На финальные матчи в Москву приедут 12 лучших команд со всего мира. Призовой фонд составит $300 000, а команда победитель увезет $150 000. Масштабное событие примет ВТБ «Ледовый дворец» в Москве.

Мероприятие будет состоять из двух этапов: групповой пройдёт 23–24 мая в студии, по итогам которого останутся 8 команд. Именно они и примут участие в финальных сражениях, которые пройдут 27–28 мая в Ледовом дворце.  Вход на Гранд-финал в 2017 году будет для зрителей бесплатным.

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