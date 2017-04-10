Кирилл Фастовский: Салак и Красиков остаются в «Сибири»
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что вратарь «Сибири» Александр Салак остается в команде и приступает к тренировкам с этой недели.
- Защита команды у нас осталась почти вся на месте, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского.
Защита команды у нас осталась почти вся на месте, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.
Ранее было объявлено, что начиная с этой недели Салак, получивший травму 15 октября в выездном матче против московского «Спартака, приступает к тренировкам с этой недели.
Александр Салак приступает к тренировкам с этой недели впервые с момента получения тяжелой травмы! Восстанавливайся, @sasasalak pic.twitter.com/tXxfvJLT1U— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.
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