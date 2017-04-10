Кирилл Фастовский: Салак и Красиков остаются в «Сибири»

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что вратарь «Сибири» Александр Салак остается в команде и приступает к тренировкам с этой недели.

- Защита команды у нас осталась почти вся на месте, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского.

Защита команды у нас осталась почти вся на месте, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.

Ранее было объявлено, что начиная с этой недели Салак, получивший травму 15 октября в выездном матче против московского «Спартака, приступает к тренировкам с этой недели.