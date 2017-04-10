Антон Шипулин четвертый год подряд стал лучшим биатлонистом страны

По итогам биатлонного сезона определились лучшие спортсмены в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) и обладатели Кубка России. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Тройка лидеров у мужчин осталась без изменений. Антон Шипулин из Свердловской области (1768 очков) четвертый год подряд стал лучшим биатлонистом страны. Второе место третий год подряд занял тюменец Евгений Гараничев (1595), а замкнул тройку лучших москвич Максим Цветков (1360).

У женщин в заключительной гонке – масс-старте на чемпионате России югорчанка Дарья Виролайнен (1314) подвинула с первой строчки Татьяну Акимову (1300) из Чувашии. Третье место заняла тюменка Ирина Старых (1249)», – говорится в сообщении на официальном сайте СБР.

Добавим, что обладателями Кубка России стали Максим Буртасов (616) из Новосибирской области и Лариса Куклина (520), представляющая ЯНАО.