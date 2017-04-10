Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 2Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург0 : 0СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Шипулин четвертый год подряд стал лучшим биатлонистом страны

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

По итогам биатлонного сезона определились лучшие спортсмены в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) и обладатели Кубка России. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Тройка лидеров у мужчин осталась без изменений. Антон Шипулин из Свердловской области (1768 очков) четвертый год подряд стал лучшим биатлонистом страны. Второе место третий год подряд занял тюменец Евгений Гараничев (1595), а замкнул тройку лучших москвич Максим Цветков (1360).

У женщин в заключительной гонке – масс-старте на чемпионате России югорчанка Дарья Виролайнен (1314) подвинула с первой строчки Татьяну Акимову (1300) из Чувашии. Третье место заняла тюменка Ирина Старых (1249)», – говорится в сообщении на официальном сайте СБР.

Добавим, что обладателями Кубка России стали Максим Буртасов (616) из Новосибирской области и Лариса Куклина (520), представляющая ЯНАО.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Королькевич пока не дал согласия Кравцову на работу с женской сборной РоссииБелорусский специалист Владимир Королькевич должен дать ответ Союзу биатлонистов России до 20 апреля.Александр Касперович: Я по-прежнему являюсь главным тренером сборной России, заявление Тихонова надуманноеГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал информацию о своей отставке.Александр Тихонов: Хватит с нас иностранцев в сборной РоссииАлександр Тихонов: Хватит с нас иностранцев в сборной РоссииЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов прокомментировал решения Правления Союза биатлонистов России.Царь, царевич, король, Королькевич… Кому отдадут женскую сборную в новом сезоне?Царь, царевич, король, Королькевич… Кому отдадут женскую сборную в новом сезоне?Сегодня правление СБР утвердило списки сборных команд для подготовки к олимпийскому сезону.СБР объявил состав сборной на олимпийский сезон: Малышко и Слепцовой в нем нетПравление Союза биатлонистов России утвердило состав сборной для подготовки к олимпийскому сезону.Терминатор и игрок в прятки. Главные герои чемпионата РоссииТерминатор и игрок в прятки. Главные герои чемпионата РоссииРассказываем, какого известного биатлониста не заметили болельщики, и кто смог пробежать две эстафеты за один день.Александр Кравцов: Шипулин будет готовиться к ОИ-2018 индивидуальноПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал, что биатлонист Антон Шипулин будет готовиться к Олимпийским играм в 2018 по индивидуальной программе.Антон Шипулин: Хотим раньше начать тренировки, чтобы быстрее войти в олимпийский сезонОлимпийский чемпион и чемпион мира Антон Шипулин подвел итоги нынешнего сезона и рассказал о подготовке к олимпийскому сезону.Александр Касперович: Шипулин будет готовиться к Олимпиаде в группе КрючковаГлавный тренер национальной команды по биатлону Александр Касперович рассказал, что Антон Шипулин будет готовиться к Олимпиаде в группе своего личного тренера Андрея Крючкова.Решение по тренерам сборной России по биатлону примут после совещания правления СБРОкончательную оценку работы тренеров, а также решение по кандидатурам для работы со сборными командами в олимпийском сезоне будет принято после совещания членов Правления СБР.Уволят ли Касперовича и останутся ли в сборной Малышко и Слепцова?Уволят ли Касперовича и останутся ли в сборной Малышко и Слепцова?В пятницу на самом современном из лыже-биатлонных комплексов страны – «Жемчужине Сибири» соберется тренерский Совет СБР.Антон Бабиков: Надеюсь, шагнем всей командой за облака, где нас ждет ШипулинАнтон Бабиков: Надеюсь, шагнем всей командой за облака, где нас ждет ШипулинАнтон Бабиков подвел итоги международного сезона в интервью для «Советского спорта».Исполнительный директор СБР: У биатлона есть преимущество – у нас можно выпиватьИсполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Костин рассказал, как обстоят дела на трибунах наших стадионах.Владимир Драчев: Шипулин заслужил стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира в индивидуальной гонкеЧетырехкратный чемпион мира Владимир Драчев пожелал лидеру сборной России Антону Шипулину превзойти свой рекорд по числу побед на этапах Кубка мира, а также еще раз стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира.Анфиса Резцова: Шипулин может на равных соперничать с Фуркадом на ОлимпиадеТрехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что россиянин Антон Шипулин в следующем сезоне может на равных соперничать с Мартеном Фуркадом.Разогнать команду! Как прошел минувший сезон и что теперь делать биатлонистамРазогнать команду! Как прошел минувший сезон и что теперь делать биатлонистам«Советский спорт» оглянулся назад в попытке разглядеть все хорошее, что произошло за этот год.«Фуркада надо было лишить победы в масс-старте – его тренер нарушил регламент»«Фуркада надо было лишить победы в масс-старте – его тренер нарушил регламент»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги биатлонного сезона, ответив на пять вопросов «Советского спорта».Александр Тихонов: Фуркад должен был прийти после масс-старта и попросить себя дисквалифицироватьЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги выступления сборной России в сезоне 2016/2017 и высказался о победе француза Мартена Фуркада в масс-старте в заключительной гонке Кубка мира на этапе в Холменколлене.Дмитрий Васильев: Чтобы бороться с Фуркадом, надо подтягивать стрельбуДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги биатлонного сезона.Александр Касперович: Задачи, которые стояли перед сборной России, выполнены на 80%Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги сезона.
Футбол
Юрий Семин: Игнатьев начнет тренироваться к 20 апреля, Чорлука занимается в общей группе
Футбол
Алишер Усманов: Могу предполагать, что Венгер сам может подготовить себе преемника
Футбол
Полузащитник «Эвертона» Баркли подрался в одном из баров Ливерпуля (видео)
Футбол
Итальянец Риццоли рассудит «Баварию» и «Реал» в Мюнхене
все новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Союз биатлонистов России (СБР)
Союз биатлонистов России (СБР)