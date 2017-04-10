Ефимова и Рылов отобрались в полуфинал чемпионата России

читайте также

«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медали Один из лидеров сборной России Кирилл Пригода рвется на чемпионат мира, причем не только в коронном брассе.

Андрей Митьков: «Efimova Team» будет расширяться Агент российской пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков на пресс-конференции сообщил о возможности расширения команды.

Юлия Ефимова: Мы проделали отличную работу и полностью готовы к чемпионату России Российская пловчиха Юлия Ефимова на пресс-конференции рассказала о новом опыте подготовки к соревнованиям в собственной команде.

Ефимова выступит на чемпионате России на пяти дистанциях Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров рассказал, что пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате страны на пяти дистанциях.

«Убирайся назад в Москву!» Как Кузнецову освистали в США в матче с Уильямс Российская теннисистка подверглась нападкам со стороны американских болельщиков на турнире в Майями.

Андрей Митьков: В прошлом году Сальников начал настоящую войну против Ефимовой Агент самой титулованной российской пловчихи в откровенном интервью поделился своим мнением о нашем расследовании.

Юлия Ефимова: Я так много пахала в Индонезии, что даже не сходила на серфинг Юлия Ефимова завоевала три золота в первом старте сезона, после чего дала интервью «Советскому спорту».

Ефимова победила на 50-метровке брассом на Открытом чемпионате в Австралии Россиянка Юлия Ефимова одержала очередную победу на Открытом чемпионате штата Новый Южный Уэльс по плаванию. Спортсменка показала лучшее время на дистанции 50 м брассом.

Ефимова одержала победу на 100-метровке брассом на Открытом чемпионате в Австралии Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова одержала первую победу в 2017 году. Спортсменка показала лучший результат на дистанции 100 метров брассом на Открытом чемпионате австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Юлия Ефимова: Я заключила пари со своим тренером. И знаете, кто победил? (видео) Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова дала интервью «Советскому спорту».

Тренер по плаванию Андрей Ефимов: Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно Вчера, 27 февраля, первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team завершила первый предсезонный сбор.

Efimova Team выступит на чемпионате Нового Южного Уэльса Юлия Ефимова стартует на пяти дистанциях, Вера Калашникова и Андрей Николаев – на четырех.

Юлия Ефимова собирает фан-группу на чемпионат России 10-14 апреля в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» пройдет чемпионат России по плаванию – отборочный на июльский чемпионат мира в Будапеште (Венгрия).

«Теперь мы – команда!» Интервью Юлии Ефимовой о новом этапе в жизни (видео) «Советский спорт» стал эксклюзивным информационным партнером первой в России профессиональной команды по плаванию Efimova Team.

Юлия Ефимова: Неприятно, что обо мне негативно высказался такой человек, как Фелпс Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова разочарована тем, что ее подверг критике легендарный американский пловец Майкл Фелпс.

Юлия Ефимова: Уезжать за рубеж и у кого-то там тренироваться желания уже нет Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова рассказала о дальнейших планах в своей карьере.

Ефимова начала тренировки в бассейне после операции по удалению миндалин Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова приступила к тренировкам в бассейне после операции по удалению миндалин. Об этом сообщил ее агент Андрей Митьков.

Ефимова приступит к тренировкам через две недели Российская пловчиха Юлия Ефимова, перенесшая операцию по частичному удалению миндалин, приступит к тренировкам через две недели, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин Четырехкратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин. Об этом сообщила агент российской спортсменки Анна Митькова на страницы Ефимовой в Facebook.