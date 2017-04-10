Ефимова и Рылов отобрались в полуфинал чемпионата России
В Москве завершилась утренняя программа чемпионата России по плаванию.
Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова, лидер команды Efimova Team, уверенно выиграла квалификацию на дистанции 50 м брассом. Ее результат - 30,42 секунды.
Первой запасной в полуфинале в этой дисциплине будет Вера Калашникова.
Бронзовый призер Олимпийских игр на 200 м на спине Евгений Рылов на дистанции вдвое короче прошел отбор в полуфинал шестым (55,80).
На 100 м на спине квалификацию выиграл Андрей Шабасов (54,71).
Светлана Чимрова была быстрее всех на 200 м баттерфляем (2.09,85).
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