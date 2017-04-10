Четырехкратный чемпион Англии Тони Адамс возглавил «Гранаду»

Бывший капитан английского футбольного клуба «Арсенал» Тони Адамс назначен главным тренером испанской «Гранады». Об этом сообщается на официальном сайте испанской команды.

Адамс заключил с «Гранадой» контракт до конца нынешнего сезона, после чего стороны снова сядут за стол переговоров. 50-летний англичанин сменил на посту главного тренера Лукаса Алькараса, который был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

Ранее Тони Адамс возглавлял английские «Уикомб Уондерерс» и «Портсмут», а также азербайджанскую «Габалу».

Тони Адамс провел всю свою профессиональную карьеру в «Арсенале», за который выступал с 1983 по 2002 годы и с которым выиграл четыре чемпионата Англии (1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02). За сборную Англии он провел 66 матчей и забил пять мячей, став бронзовым призером чемпионата Европы-1996.

Напомним, что «Гранада» после 31 тура с 20 очками занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.