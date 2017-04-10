Александр Бубнов: «Спартак» может стать чемпионом досрочно

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат России.

«Шансы на чемпионство «Спартака» - 80 %. «Спартак» может потерять очки с «Зенитом». «Тереку» в Москве будет тяжело. В целом, концовка не сложная. Осталось три игры. Думаю, «Спартак» может стать чемпионом досрочно. Отрыв от ближайших преследователей? Как бы этот отрыв не стал больше», - сказал Бубнов.

Напомним, после 22-х туров красно-белые лидирует с отрывом от ЦСКА и «Зенита» в восемь очков.

