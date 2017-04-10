Хавьер Грасия: Мы очень расстроены, что нам не удалось победить «Томь»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия на пресс-конференции подвел итоги матча 22-го чемпионата России с «Томью» (2:2).

- У нас сегодня было большое преимущество над соперником во владении мячом. Мы забили два гола, но для этого нам понадобилось нанести 23 удара по воротам соперника, еще был нереализованный пенальти. Сопернику, чтобы забить два гола, понадобилось два удара по воротам. У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Мы стремились победить, но так сложилась игра, сложилась очень тяжело. Мы очень расстроены, что нам не удалось победить, но не следует падать духом.

- Как оцените качество газона? Повлияло ли оно на игру?

- Газон – это не то, о чем я сейчас должен говорить. Я считаю, что все клубы прилагают максимум усилий и стараются держать свои газоны в оптимальном состоянии. Я понимаю, что была тяжелая зима, после которой сложно приводить газон в оптимальное состояние. Но о газоне мы сейчас говорить не будем, это не должно быть отговоркой. Нужно сосредоточиться на действиях нашей команды, думать о том, как улучшить нашу игру, - приводит слова Грасии пресс-служба казанской команды.

Сибирский клуб с 13 очками остался на последнем месте. Команда из Татарстана с 28 баллами – на десятой строчке.

В следующем туре «Томь» 16 апреля сыграет на выезде с «Уралом», а «Рубин» днем ранее примет «Краснодар».