Александр Макаров: Удивился интересу «Зенита», но хочу играть в ЦСКА

Полузащитник «Тосно» Александр Макаров в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал возможный переход в «Зенит» и возвращение в ЦСКА.

– Наверняка читали о том, что вами интересуется «Зенит». Удивились?

– Да, удивился, конечно. Не знал об этом, только определенные слухи доходили. Но конкретики пока никакой нет.

– В конце мая заканчивается ваша аренда. Хотите вернуться в ЦСКА?

– Да, и агент говорит, что ЦСКА на меня рассчитывает. Посмотрим, оставят ли меня на сборы основной команды. Спортивный директор армейцев Олег Яровинский отмечал, что за мной следят. Если не получится в ЦСКА – вернулся бы в «Тосно», чтобы играть в премьер-лиге. Команда готова играть в РФПЛ, «Тосно» будет там выглядеть достойно, – сказал Макаров в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Кто не подошел «Локо», интересен «Зениту», хочет в ЦСКА, а играет за «Тосно»

Ранее генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко подтвердил, что «Зенит» интересуется 20-летним футболистом.

Напомним, Александр Макаров принадлежит ЦСКА, а за «Тосно» выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей и забил три гола.