Фабиньо: «Монако» в матче с «Боруссией» будет играть в свой футбол

Защитник «Монако» Фабиньо поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с дортмундской «Боруссией«.

- Когда узнали, что будем играть с «Боруссией», то сразу поняли, что нас ждет встреча с тяжелым соперником. Который играет в атаке, как «Манчестер Сити», и имеет много талантливой молодежи. В этом плане они похожи на нас. Превосходная команда, чуть более опытная в еврокубках, но мы ей ни в чем не уступим. Мы не откажемся от своего стиля игры. Он проложил нам дорогу в эту стадию турнира, так что будем играть в свой футбол и с «Боруссией», - приводит слова Фабиньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между командами состоится 11 апреля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.