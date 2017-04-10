Олег Знарок: Пожурил ли Барабанова за бросок из-за ворот? Человек сделал классную вещь!

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).

- Неплохо играли, но ошибки в большинстве.

- Рукавишников вместо Яковлева вышел. Почему?

- Рукавишников и в той игре играл.

- Барабанов хотел бросить из-за ворот. Пожурили его?

- А чего его журить? Человек сделал классную вещь! - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1-1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.