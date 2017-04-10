Илья Воробьев: Забили победную шайбу в меньшинстве? Нас услышали сверху!

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).

- Горжусь командой, молодцы, выстояли через не могу, отдали очень многое.

- «Металлург» оказался не очень готов к первому периоду?

- СКА - неплохая команда, очень много качественных игроков.

- Один раз «Металлург» играл в большинстве. Но победную забили в меньшинстве.

- Нас услышали сверху!

- Сегодня всем довольны?

- Сегодня довольны победой.

- Семина перевели в третье звено.

- Перевел, потому что надо было, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1-1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.