Илья Воробьев: Забили победную шайбу в меньшинстве? Нас услышали сверху!
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).
- Горжусь командой, молодцы, выстояли через не могу, отдали очень многое.
- «Металлург» оказался не очень готов к первому периоду?
- СКА - неплохая команда, очень много качественных игроков.
- Один раз «Металлург» играл в большинстве. Но победную забили в меньшинстве.
- Нас услышали сверху!
- Сегодня всем довольны?
- Сегодня довольны победой.
- Семина перевели в третье звено.
- Перевел, потому что надо было, - передает слова Воробьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.
После этой игры счет в серии стал 1-1.
Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция