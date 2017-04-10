Александр Барабанов: В игре против «Магнитки» пару смен была бойня. Как будто шайбу не трогали, просто друг друга лупили
Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).
- Как набрались смелости попробовать забить гол Гранлунда?
- Не скажу, что смелости набрался... Просто хотел давно попробовать, а тут сложилось так.
- Просто когда на кону многое, люди стараются играть проще. А вы усложнили.
- Почему усложнил? Что в этой ситуации из-за ворот сделаешь? Не знаю, для меня это был выход.
- Чего не хватило?
- Наверное, перестраховался, недокрутил. Хотя дырка была.
- На тренировке отрабатываете?
- Делал пару раз.
- Довольны счетом выездной серии?
- Неплохой результат, но могли и лучше. Сегодня столько бросков, можно было побеждать. Где-то чуть-чуть не закрыли вратаря, как в первой игре. Отскоки есть, нужно их забивать.
- Эксперты говорили, что за счет силовых приемов «Магнитка» переломила игру. Чувствовалось?
- Да, пару смен была бойня. Как будто шайбу не трогали, просто друг друга лупили, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.
После этой игры счет в серии стал 1-1.
Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция