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Александр Барабанов: В игре против «Магнитки» пару смен была бойня. Как будто шайбу не трогали, просто друг друга лупили

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).

- Как набрались смелости попробовать забить гол Гранлунда?
- Не скажу, что смелости набрался... Просто хотел давно попробовать, а тут сложилось так.

- Просто когда на кону многое, люди стараются играть проще. А вы усложнили.
- Почему усложнил? Что в этой ситуации из-за ворот сделаешь? Не знаю, для меня это был выход.

- Чего не хватило?
- Наверное, перестраховался, недокрутил. Хотя дырка была.

- На тренировке отрабатываете?
- Делал пару раз.

- Довольны счетом выездной серии?
- Неплохой результат, но могли и лучше. Сегодня столько бросков, можно было побеждать. Где-то чуть-чуть не закрыли вратаря, как в первой игре. Отскоки есть, нужно их забивать.

- Эксперты говорили, что за счет силовых приемов «Магнитка» переломила игру. Чувствовалось?
- Да, пару смен была бойня. Как будто шайбу не трогали, просто друг друга лупили, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1-1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.

Матч

Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).

Место и дата

10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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