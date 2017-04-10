Александр Дергачев: До сих пор до конца не осознаю, что играю в финале
Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).
- Какие задачи тренерский штаб ставит перед четвертым звеном?
- У нас задачи не сильно отличаются. Естественно, нам надо построже сыграть в своей зоне, сыграть в тело, где-то повозить соперника, все сделать ради команды. Все четвертые звенья играют одинаково.
- Как впечатления от финала?
- Это что-то другое. Я до сих пор до конца не осознаю, что играю в финале, наверное, где-то это даже в плюс. Поспокойнее играть Первый финал - большой опыт, плюс тренеры доверяют.
- Это поражение - обидное?
- Любое поражение можно назвать обидным, это не исключение. Будем исправлять ошибки.
- 41:8 по броскам в первом периоде было.
- Вратарь «Металлурга» все сделал хорошо.
- Считается, что 1:1 на выезде - это хорошо.
- Ну нет, хорошо - это 2:0 увозить.
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Как игралось против ведущего звена «Магнитки»?
- Спокойно, есть определенная установка, которой надо придерживаться. Как говорили играть, так и играем. Все выходят и знают, чего ждать, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.
После этой игры счет в серии стал 1-1.
Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция