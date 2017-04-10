Александр Дергачев: До сих пор до конца не осознаю, что играю в финале

Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).

- Какие задачи тренерский штаб ставит перед четвертым звеном?

- У нас задачи не сильно отличаются. Естественно, нам надо построже сыграть в своей зоне, сыграть в тело, где-то повозить соперника, все сделать ради команды. Все четвертые звенья играют одинаково.

- Как впечатления от финала?

- Это что-то другое. Я до сих пор до конца не осознаю, что играю в финале, наверное, где-то это даже в плюс. Поспокойнее играть Первый финал - большой опыт, плюс тренеры доверяют.

- Это поражение - обидное?

- Любое поражение можно назвать обидным, это не исключение. Будем исправлять ошибки.

- 41:8 по броскам в первом периоде было.

- Вратарь «Металлурга» все сделал хорошо.

- Считается, что 1:1 на выезде - это хорошо.

- Ну нет, хорошо - это 2:0 увозить.



- Как игралось против ведущего звена «Магнитки»?

- Спокойно, есть определенная установка, которой надо придерживаться. Как говорили играть, так и играем. Все выходят и знают, чего ждать, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1-1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.