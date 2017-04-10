Сергей Широков: СКА играл лучше, чем в первом матче, и мог победить «Металлург»
Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).
- Должны были в первом периоде забивать, использовать свои моменты. Не забили, и вот такой результат получился.
- Победитель второго матча Кубка Гагарина неизменно
выигрывает серию. Не боитесь, что традиция продолжится?
- Я не знаю, первый раз играю в финале.
- Что было в моменте, когда вам забили в меньшинстве?
- Просто неравные составы сыграли сегодня свою роль. Мы должны были забивать в большинстве, были хорошие моменты. Где-то удача, где-то в штангу попали. Будем готовиться дальше. Знаем, где нужно добавлять и знаем, где ошибались
- 1-1 по итогам двух матчей – это справедливый итог?
- Сложно сказать, потому что мы сегодня играли лучше, чем в первой встрече. Наверное, могли сегодня победить и повести 2-0, но так получилось, что счет равный.
- Эксперты говорят, что чем дальше в серии, тем меньше у «Магнитки»
будет сил.
- Мы на это не обращаем внимание, на это больше смотрят тренеры и говорят, какие коррективы нам нужно внести в свою игру, - передает слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.
После этой игры счет в серии стал 1-1.
Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция