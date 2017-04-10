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Томми Сантала: Здорово забить даже в пустые ворота, но главное, что «Металлург» выиграл

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Металлурга» Томми Сантала поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).

- Здорово забить, пусть даже в пустые ворота, но главнее, что мы смогли одержать важную победу.

- Что случилось в первом периоде?
- Мы оказались не готовы, СКА доминировал. Но в плей-офф нужно находить пути для победы.

- Что изменили после первого матча?
- Мы поработали над меньшинством, нужно было приспособиться к атаке СКА. Это получилось, а Калетнику удалось даже забить в меньшинстве.

- СКА был сильнее на вбрасываниях.
- Не все получилось, нужно работать больше как пятерка на точке, - передает слова Санталы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1-1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.

Матч

Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).

Место и дата

10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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