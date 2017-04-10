Владислав Калетник: Возможно, мой гол стал переломным в игре против СКА
Нападающий «Металлурга» Владислав Калетник поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).
- Согласны, что ваш гол стал переломным моментом в игре?
- Возможно, так оно и было. Мы здорово отстояли в меньшинстве и в равных составах хорошо оборонялись. Мы играли терпеливо, а во всех малейших погрешностях нас выручал Вася, надо отдать ему должное. И, конечно, болельщики сегодня были нашим шестым игроком, ждем такой поддержки и в Питере, - передает слова Калетника корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.
После этой игры счет в серии стал 1-1.
Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция