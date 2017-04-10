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Неймару грозит трехматчевая дисквалификация и пропуск игры с «Реалом»

Источник:  MarcaКомментарии

Во вторник дисциплинарная комиссия вынесет решение в отношении нападающего «Барселоны» Неймара, удаленного в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).

Как сообщает Marca, поводом для разбирательства стали иронические аплодисменты бразильца в сторону арбитра после предъявления красной карточки.

Неймару грозит дисквалификация на три игры примеры. Если вердикт будет таким, нападающий пропустит встречи с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).

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