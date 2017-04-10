Сергей Шубенков: Нейтральный статус? Говорят – как только, так сразу

Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, как продвигается вопрос с получением статуса нейтрального спортсмена.

- Пока молчание. Наша федерация послала в конце марта запрос. Ответили примерно так: «Как только, так сразу». То есть, в принципе, для себя Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) никаких временных рамок не установила. Процесс проверки идет постоянно – он не останавливался. Как только будет собираться комиссия, так сразу нам скажут.

- Периодически спортсмены жалуются , что национальные федерации не слишком рьяно отстаивают интересы спортсменов. Что говорит ваш опыт?

- Сложно ответить. Что значит отстаивают? В данном случае наша федерация делает все, что может. Приоритет, конечно, - восстановление команды. Но по мере сил о спортсменах она заботится. Нам и старты организовали, и новые соревнования сделали, и даже призовые какие-то стараются платить, чтобы было поинтереснее состязаться. В этом к нашей федерации никаких претензий нет. Можно было бы сейчас задним умом говорить о том, как мы прошли 2016 год. Там можно было бы кого-то покритиковать. Можно было бы даже сильно покритиковать. Но сейчас уже ничего не остается, кроме как с одной стороны договариваться с ИААФ, а с другой – не забывать о спортсменах.

Напомним, что чемпион мира по бегу с барьерами в середине января подал запрос на предоставление ему права принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным статусом – не под российским флагом. С тех пор ИААФ так ничего и не ответила.

