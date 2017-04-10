Сергей Шубенков: Нейтральный статус? Говорят – как только, так сразу
Чемпион мира по
легкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, как продвигается вопрос с получением
статуса нейтрального спортсмена.
- Пока молчание. Наша федерация послала в конце марта
запрос. Ответили примерно так: «Как только, так сразу». То есть, в принципе,
для себя Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) никаких временных
рамок не установила. Процесс проверки идет постоянно – он не останавливался.
Как только будет собираться комиссия, так сразу нам скажут.
- Периодически
спортсмены жалуются , что национальные федерации не слишком рьяно отстаивают
интересы спортсменов. Что говорит ваш опыт?
- Сложно ответить. Что значит отстаивают? В данном случае
наша федерация делает все, что может. Приоритет, конечно, - восстановление
команды. Но по мере сил о спортсменах она заботится. Нам и старты организовали,
и новые соревнования сделали, и даже призовые какие-то стараются платить, чтобы
было поинтереснее состязаться. В этом к нашей федерации никаких претензий нет.
Можно было бы сейчас задним умом говорить о том, как мы прошли 2016 год. Там
можно было бы кого-то покритиковать. Можно было бы даже сильно покритиковать.
Но сейчас уже ничего не остается, кроме как с одной стороны договариваться с
ИААФ, а с другой – не забывать о спортсменах.
Напомним, что чемпион мира по бегу с барьерами в
середине января подал запрос на предоставление ему права принимать участие в
международных соревнованиях под нейтральным статусом – не под российским
флагом. С тех пор ИААФ так ничего и не ответила.