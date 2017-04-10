Рафаэль Геррейру: Не уверен, что в матче с «Монако» мы являемся фаворитами

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейру поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с дортмундской «Монако«.

- На нашем стадионе царит неповторимая атмосфера. Болельщики оказывают серьезное давление на гостей, и нам это приносит большую пользу. Это правда, что у нас есть некоторые проблемы в выездных поединках, но дома мы показываем хорошие результаты. Несколько игроков восстановились после травм, и им еще будет нужно время, чтобы выйти на свой привычный уровень.

Мы играем против команды, у которой на данный момент дела идут очень хорошо. Встречаются две похожие команды. Я не уверен, что мы являемся фаворитами, - приводит слова Геррейру официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между командами состоится 11 апреля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.