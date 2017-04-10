Томас Тухель: Шансы в завтрашнем матче с «Монако» - 50 на 50

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с «Монако».

- У «Монако» множество футболистов, показывающих впечатляющую игру. На мой взгляд, в этой команде есть очень талантливые игроки, но одновременно они играют очень компактно и здорово готовы физически. Это прекрасная команда, которую возглавляет выдающийся тренер со своим собственным стилем. Шансы в завтрашнем матче - 50 на 50, хотя у соперника сейчас некоторое преимущество. Однако мы готовы показать, что умеем, и постараемся выиграть, - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между командами состоится 11 апреля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.