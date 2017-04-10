Бибулатов улучшил свои позиции в мировом рейтинге ММА после победы на UFC 210
Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов после победы на турнире UFC 210 над филиппинцем Дженелом Лаусой улучшил свои позиции в мировом рейтинге.
На данный момент он занимает восьмую строчку в наилегчайшем дивизионе.
Напомним, что Бибулатов провел дебютный бой в UFC, победив Лаусу единогласным решением судей. За свою карьеру в ММА россиянин провел 14 поединков и во всех одержал победы. Он становился чемпионом таким промоушенов, как ACB, WSOF и WFCA.
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