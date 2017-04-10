Йоан Молло: Все в «Зените» понимают, что от матча со «Спартаком» зависит многое

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака».

– «Зенит» – команда с духом победителя. Мы способны выигрывать каждый матч, вне зависимости от соперника. Что тут говорить, от игры в Москве зависит очень многое. Все зенитовцы это прекрасно понимают, – приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве. Матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00.

Подопечные Мирчи Луческу с 43 очками делят второе место с ЦСКА, но петербуржцы уступают армейцам по личным встречам. От лидирующего «Спартака» сине-бело-голубые отстают на восемь очков.