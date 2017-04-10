Алексей Соболев: На Олимпиаде мест никто из России не займет
Единственный российский сноубордист, на Олимпиаде в Сочи в
дисциплине слоупстайл Алексей Соболев рассказал, за счет чего наши райдеры
могут прогрессировать, чтобы быть конкурентоспособными на мировом уровне.
- Сразу скажу – на Олимпиаде мест никто из наших не займет.
Мы отстаем на несколько лет от мировых райдеров.
- Что изменить, чтобы
не отставать?
- Переехать жить за границу, как это сделал Юрий Подладчиков
и занял первое место.
- Он выиграл Кубок
мира, вы выигрывали Кубок мира. То есть, шансы какие-то есть?
Кубок мира и Олимпиада – очень разные вещи. На кубке мира
очень важен список участников – кто-то приезжает, кто-то не приезжает. Только
профессионалы могут понять, насколько силен состав участников и можно ли по
этому Кубку мира судить о силе победителя и о том, что будет дальше.
Полное интервью с 25-летним сноубордистом, уже
успевшим завершить спортивную карьеру и открыть собственную онлайн-школу
сноуборда читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.