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Алексей Соболев: На Олимпиаде мест никто из России не займет

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Единственный российский сноубордист, на Олимпиаде в Сочи в дисциплине слоупстайл Алексей Соболев рассказал, за счет чего наши райдеры могут прогрессировать, чтобы быть конкурентоспособными на мировом уровне.

- Сразу скажу – на Олимпиаде мест никто из наших не займет. Мы отстаем на несколько лет от мировых райдеров.

- Что изменить, чтобы не отставать?

- Переехать жить за границу, как это сделал Юрий Подладчиков и занял первое место.

- Он выиграл Кубок мира, вы выигрывали Кубок мира. То есть, шансы какие-то есть?

Кубок мира и Олимпиада – очень разные вещи. На кубке мира очень важен список участников – кто-то приезжает, кто-то не приезжает. Только профессионалы могут понять, насколько силен состав участников и можно ли по этому Кубку мира судить о силе победителя и о том, что будет дальше.

Полное интервью с 25-летним сноубордистом, уже успевшим завершить спортивную карьеру и открыть собственную онлайн-школу сноуборда читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.    

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