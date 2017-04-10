Хавбек «Андерлехта» Тилеманс, которым интересуется «Спартак», близок к переходу в «Монако»

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс близок к переходу в «Монако», сообщает Scouted Foootball.

По данным портала, переговоры между сторонами «находятся в продвинутой стадии».

Ранее СМИ сообщали, что 19-летним бельгийцем интересуется московский «Спартак».

Тилеманс считается одним из самых ярких молодых футболистов Европы. В составе «Андерлехта» он дебютировал в июле 2013 года, а в октябре того же года сыграл в Лиге чемпионов, став третьим среди самых юных игроков, выходивших на поле в этом турнире.

В нынешнем сезоне Тилеманс в 29 матчах чемпионата Бельгии забил 13 мячей и отдал девять результативных передач.