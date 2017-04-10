Магомед Бибулатов: Я готов драться с кем угодно и когда угодно

Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов после победы на турнире UFC 210 над филиппинцем Дженелом Лаусой заявил, что не думает о чемпионском звании.

- Бой против Дженела Лаусы был дебютным в UFC. Сейчас я не думаю о титульном поединке. Хочу аккуратно пройти этот путь. Через кого-то прыгать — это не мое. Шаг за шагом. Я готов драться с кем угодно и когда угодно. Лишь бы UFC одобрил. Мне без разницы, против кого выступать.

Напомним, в воскресенье Магомед Бибулатов победил Дженела Лаусу единогласным решением судей.