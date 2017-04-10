Голы Ильина и Лунгу принесли «Уралу» победу над «Оренбургом»
«Урал» дома обыграл «Оренбург» (2:0) в 22-м туре чемпионата России.
У победителей отличились Владимир Ильин (26-я минута) и Чисамба Лунгу (90-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда из Екатеринбурга набрала 26 очков и поднялась на 11-е место, ее сегодняшний соперник с 16 баллами - на 15-й строчке.
В следующем туре «Урал» 16 апреля примет «Томь», а «Оренбург» в тот же день сыграет дома с «Тереком».
Матч
Голы
Ильин 26 (1:0). Лунгу 90 (2:0).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков (Динга, 46), Балажиц, Меркулов, Фидлер, Кулаков, Коробов (Павленко, 76), Димитров, Ильин, Манучарян (Павлюченко, 63), Лунгу
Оренбург: Кержаков, Малых (Лобжанидзе, 83), Ойеволе, Полуяхтов, Попович, Афонин, Сиваков, Георгиев, Парняков (Ефремов, 57), Григорьев (Саная, 64), Дюриш
Предупреждения:
Новиков, 22; Фидлер, 82; Димитров, 84 - Полуяхтов, 25; Малых, 40; Георгиев, 66; Ойеволе, 88
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
10 апреля 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция