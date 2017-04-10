Голы Ильина и Лунгу принесли «Уралу» победу над «Оренбургом»

«Урал» дома обыграл «Оренбург» (2:0) в 22-м туре чемпионата России.

У победителей отличились Владимир Ильин (26-я минута) и Чисамба Лунгу (90-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда из Екатеринбурга набрала 26 очков и поднялась на 11-е место, ее сегодняшний соперник с 16 баллами - на 15-й строчке.

В следующем туре «Урал» 16 апреля примет «Томь», а «Оренбург» в тот же день сыграет дома с «Тереком».