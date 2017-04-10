Алексей Буторин: Если руководство ACB даст шанс подраться за титул, отказываться не буду

Российский боец смешанного стиля Алексей Буторин (11-1) в преддверии турнира ACB 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге, заявил, что пока не готов драться за титул организации.

- Хотел бы в следующем бою сразиться за титул? Титульный бой, мало того, что это большая ответственность. Это еще вопрос подготовки к этому бою, ведь пятираундовых боев я не проводил. И готовясь к титульнику, нужно провести хороший лагерь, с хорошей командой поработать.

Это длительный процесс. И, к сожалению, сейчас у меня нет финансовой возможности провести лагерь, который позволил бы мне подойти уверенным к титульному бою, хорошо подготовиться, провести его и спланировать его наилучшим образом.

Но если при удачном завершении этого боя, руководство решит дать мне титульник, я естественно отказываться не буду. Потому что такой шанс нельзя упускать. Постараюсь подготовиться по мере возможностей. Но, опять же повторюсь, что титульник – это колоссальная ответственность и колоссальная работа, которую надо провести и провести ее обдуманно и серьезно. Так что, надеюсь, у меня появится возможность и провести титульный бой, и хорошо к нему подготовиться. Буду стараться, буду работать, а результатом моих трудов будет выход на титульный бой, который я постараюсь получить, - сказал Буторин.