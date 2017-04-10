FaZe Clan сыграет c Renegades в первом раунде IEM Sydney 2017
Организаторы турнира IEM Sydney 2017 по CS:GO опубликовали расписание первого раунда группового этапа.
Команда Chiefs Esports Club выиграла квалификацию в Океании, обыграв в финале Tainted Minds со счетом 2:0.
Расписание первого раунда:
Astralis - Chiefs Esports Club
FaZe Clan - Renegades
SK Gaming - Vici Gaming
North - OpTiC Gaming
Групповой этап пройдет по швейцарской системе с матчами до одной победы.
IEM Sydney 2017 пройдет с 3 по 7 мая в Сиднее, Австралия. Призовой фонд чемпионата составит 200 00 долларов.
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