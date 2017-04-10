Александр Бубнов: Пенальти в ворота «Уфы»? Я считаю, что его не было
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал оба пенальти, которые были назначены в матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уфой» (3:1).
- Пенальти в ворота «Уфы»? Я считаю, что его не было. Есть игра рукой, а есть попадание мяча в руку. Так вот здесь был второй случай. Не было пенальти и в ворота «Спартака». От такого легкого касания игроки не падают. Засеев симулировал в этом моменте, - передает слова Бубнова «Спорт FM».
Напомним, что во втором тайме в штрафной площади хозяев мяч попал в руку защитника Алексея Никитина, после чего был назначен пенальти в ворота уфимцев. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сделав счет на тот момент 2:0.
Спустя семь минут пенальти был назначен уже в ворота красно-белых. Но вратарь Артем Ребров смог парировать удар нападающего «Уфы» Кехинде Фатая.
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция