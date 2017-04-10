Александр Бубнов: Пенальти в ворота «Уфы»? Я считаю, что его не было

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал оба пенальти, которые были назначены в матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уфой» (3:1).

- Пенальти в ворота «Уфы»? Я считаю, что его не было. Есть игра рукой, а есть попадание мяча в руку. Так вот здесь был второй случай. Не было пенальти и в ворота «Спартака». От такого легкого касания игроки не падают. Засеев симулировал в этом моменте, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что во втором тайме в штрафной площади хозяев мяч попал в руку защитника Алексея Никитина, после чего был назначен пенальти в ворота уфимцев. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сделав счет на тот момент 2:0.

Спустя семь минут пенальти был назначен уже в ворота красно-белых. Но вратарь Артем Ребров смог парировать удар нападающего «Уфы» Кехинде Фатая.