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«Анжи» хочет добиться компенсации от Шандао за досрочный разрыв контракта

Источник:  ТАССКомментарии

«Анжи» намерен добиться компенсации от бывшего игрока команды Алешандре Шандао за досрочный разрыв контракта, сообщил ТАСС спортивный директор махачкалинцев Александр Танцюра.

В прошлом месяце агент 29-летнего бразильца Ролим Кармо сообщил, что его клиент расторг контракт с «Анжи» и является свободным агентом. При этом он отметил, что махачкалинцы выплатили бразильцу компенсацию. В то же время профиль защитника остается на официальных сайтах «Анжи» и РФПЛ.

«Ситуация сейчас в стадии разрешения. Мы обозначали ему, что не хотим расставаться, он отвечал взаимностью, но в какой-то момент мы друг друга недопоняли. Сейчас пытаемся в нормальном, доброжелательном порядке этот вопрос решить, этим занимаются наша юридическая служба и его агенты. Мы хотим добиться компенсации за досрочное расторжение контракта», - сказал Танцюра.


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