Понтус Вернблум: ЦСКА будет бороться до конца и не опустит руки

Защитник ЦСКА Понтус Вернблум подвел итог выездного матча 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).

- Отчасти нам не повезло. С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счете. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты.

- «Краснодар» практически ничего не создал у наших ворот до момента с пенальти. Что подумал в том эпизоде?

- Мы очень хорошо играли в обороне, они до того момента ничего не создали. Но мы допустили грубую ошибку, и они нас наказали. Это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.



- Восемь очков от первого места, но на стороне нашей команды - громадный опыт. Еще поборемся?

- Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждет «Ростов», мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки.