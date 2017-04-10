Понтус Вернблум: ЦСКА будет бороться до конца и не опустит руки
Защитник ЦСКА Понтус Вернблум подвел итог выездного матча 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).
- Отчасти нам не повезло. С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счете. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты.
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«Краснодар» практически ничего не
создал у наших ворот до момента с
пенальти. Что подумал в том эпизоде?
- Мы очень хорошо играли в обороне, они до того момента ничего не создали. Но мы допустили грубую ошибку, и они нас наказали. Это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.
- Восемь очков от первого места, но на стороне нашей команды - громадный опыт. Еще поборемся?
- Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждет «Ростов», мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки.
Матч
Голы
Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо
Предупреждения:
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция