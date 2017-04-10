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«Советский спорт» продолжает цикл круглых столов «Спорт и Бизнес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
12 апреля в 15:00 представители ведущих страховых компаний поделятся своим многолетним опытом в сфере страхования профессиональных спортсменов.

Основные темы:

- Принципы, нюансы  и подводные камни в страховании профессиональных спортсменов. Что важно знать?
- Варианты страхового покрытия.
- Страхование профессиональных спортсменов от несчастных случаев и  болезней. Памятка для спортсменов
- Выплата компенсаций. Сколько должны? 

Модератором круглого стола выступит главный редактор ИД «Советский Спорт» – Николай Яременко 

К участию приглашены:

- Иван Дмитриевич Командный, Allianz, Директор Центра корпоративного страхования СК «Альянс Жизнь»
Расскажет о принципах, нюансах и подводных камнях в страховании профессиональных спортсменов и поделится международным опытом компании в данной сфере.
- Елохин Алексей Андреевич, АльфаСтрахование, Вице-президент, директор департамента по работе с ключевыми клиентами
Выступит на тему: «Система организации страховой защиты клубов, а также расскажет про примеры урегулирования убытков.»
- Денис Новожилов, Чемпион России 2016 года по скоростному спуску на коньках, серебряный призёр Этапа Кубка Мира 2016/2017(Москва, Россия)
Поделится опытом взаимодействия со страховыми компаниями и более подробно расскажет о федерации скоростного спуска на коньках.
- Борис Бурзиев, вице - президент союза MMA в России
Расскажет о союзе MMA и страховании профессиональных спортсменов

Среди гостей ожидаются представители спортивных федераций, профессиональных спортивных клубов, профессиональные спортсмены.

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