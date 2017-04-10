Робредо сыграет с Димитровым во втором круге турнира в Марракеше
Испанский теннисист Томми Робредо обыграл украинца Сергея Стаховского в первом круге турнире в Марракеше.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 17 минут, - 6:4, 6:4.
Робредо один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. У Стаховского шесть эйсов и три двойные ошибки.
В следующем раунде Робредо встретится с болгарином Григором Димитровым.
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