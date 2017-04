Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на ЧМ-2017

Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров еще не знает, сыграет ли за национальную команду на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит в своем Twitter.

Nikita Kucherov said he doesn't know if he'll play in World Championships. Anton Stralman said he might. #tblightning