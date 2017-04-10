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Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на ЧМ-2017

Источник:  Twitter.comКомментарии

Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров еще не знает, сыграет ли за национальную команду на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит в своем Twitter.

Ранее стало известно, что хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Андрей Василевский вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2017 года.

Напомним, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» по итогам чемпионата заняла десятое место в конференции «Восток» и не попала в плей-офф Кубка Стэнли.

Чемпионат мира по хоккею 2017 пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. 

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