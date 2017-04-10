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Георгий Джикия: Спасибо Гаджиеву. Не каждый тренер обратит внимание на защитника команды, которая пропустила около 60 мячей

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия - о том, как за два года поднялся с ФНЛ до сборной России.

- Два года назад вы играли в Дзержинске в ФНЛ, а теперь - в «Спартаке», в сборную вызываетесь. Без кого этого всего бы не было?

- Благодарен всем, кто со мной работал. Понятно, что большое спасибо и Гаджи Гаджиеву, который забрал меня из «Химика» в «Амкар». Далеко не каждый тренер обратить внимание на защитника команды, которая вылетела из первой лиги и пропустила около 60 мячей за сезон.

- На момент вылета в ПФЛ не было мысли, что все пропало?

- Нет. Если бы я так думал, то все бы давно пропало. Всегда старался, боролся за шанс. И, наверное, заслужил то, что сейчас имею.

- Как Гаджиеву удается так раскрывать молодых игроков?

- Доверие. Он поверил в меня, дал игровую практику. Знаете, как бывает, когда молодому дадут шанс, а потом на пяток игр усадят на лавку? Он же продолжал ставить в состав. И через игры пришла уверенность, понимание, что от меня требуется.

Полную версию интервью читайте на сайте в ближайшее время. 

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