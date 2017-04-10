Роберт Евдокимов: Нет никакого объяснения тому, почему мы не забиваем

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения от «Урала» прокомментировал ход игры.

- Поздравляю соперника с победой. Несмотря на то, что и в первом тайме, и во втором мы владели преимуществом и имели голевые моменты, «Урал» забил два безответных мяча и заслуженно победил.



- Почему не удается забить?

- Не знаю. Думаю, никому это не известно, нет никакого объяснения этому.

- Как в команде пережили поражение от «Спартака»?

- Восприняли поражение нормально, это футбол. Со следующей тренировки начали готовиться к матчу с «Уралом».