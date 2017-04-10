Роберт Евдокимов: Нет никакого объяснения тому, почему мы не забиваем
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения от «Урала» прокомментировал ход игры.
- Почему не удается забить?
- Не знаю. Думаю, никому это не известно, нет никакого объяснения этому.
- Как в команде пережили поражение от «Спартака»?
- Восприняли поражение нормально, это футбол. Со следующей тренировки начали готовиться к матчу с «Уралом».
Матч
Голы
Ильин 26 (1:0). Лунгу 90 (2:0).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков (Динга, 46), Балажиц, Меркулов, Фидлер, Кулаков, Коробов (Павленко, 76), Димитров, Ильин, Манучарян (Павлюченко, 63), Лунгу
Оренбург: Кержаков, Малых (Лобжанидзе, 83), Ойеволе, Полуяхтов, Попович, Афонин, Сиваков, Георгиев, Парняков (Ефремов, 57), Григорьев (Саная, 64), Дюриш
Предупреждения:
Новиков, 22; Фидлер, 82; Димитров, 84 - Полуяхтов, 25; Малых, 40; Георгиев, 66; Ойеволе, 88
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
10 апреля 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция