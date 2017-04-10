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Георгий Джикия: Вопрос со сборной Грузии закрыт

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия - о выборе между сборными России и Грузии. 

- Вам Станислав Черчесов ни минуты не дал сыграть. Объяснял, почему?

- Он не должен мне ничего объяснять. Как он посчитает нужным, так и будет. Не выпустили – не расстраиваюсь. Значит – буду больше тренироваться, чтобы дали шанс. Что в сборной, что в «Спартаке» хороший подбор игроков, серьезная конкуренция. Но все зависит только от меня.

- Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс недавно сказал, что хотел бы видеть вас в команде. Это тема пока не закрыта?

- Закрыта. Я сделал выбор в пользу сборной России.

- Какие цели ставите перед собой?

- На данный момент – закрепиться в основном составе «Спартака». В остальном двигаемся поэтапно.

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