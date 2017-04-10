Георгий Джикия: Вопрос со сборной Грузии закрыт
Защитник «Спартака» Георгий Джикия - о выборе между сборными России и Грузии.
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Вам Станислав Черчесов ни минуты не дал сыграть. Объяснял, почему?
- Он не должен мне
ничего объяснять. Как он посчитает нужным, так и будет. Не выпустили – не
расстраиваюсь. Значит – буду больше тренироваться, чтобы дали шанс. Что в
сборной, что в «Спартаке» хороший подбор игроков, серьезная конкуренция. Но все
зависит только от меня.
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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс недавно сказал, что хотел бы
видеть вас в команде. Это тема пока не закрыта?
- Закрыта. Я сделал выбор
в пользу сборной России.
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Какие цели ставите перед собой?
- На данный момент –
закрепиться в основном составе «Спартака». В остальном двигаемся поэтапно.
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