Александр Тарханов: Состояние игроков было не оптимальным
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Оренбургом» ответил на вопросы журналистов.
- Сроки восстановления Бикфалви?
- К следующей игре он будет готов. Он и сегодня хотел играть, но врачи сказали, что надо отдохнуть.
- Действиями Павлюченко сегодня довольны?
- Да. Он цеплялся за мячи, боролся. Сегодня попробовали его в паре с Ильиным, они хорошо взаимодействовали. Павлюченко мастер, ему просто надо подготовиться, он много пропустил из-за травмы.
Матч
Голы
Ильин 26 (1:0). Лунгу 90 (2:0).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков (Динга, 46), Балажиц, Меркулов, Фидлер, Кулаков, Коробов (Павленко, 76), Димитров, Ильин, Манучарян (Павлюченко, 63), Лунгу
Оренбург: Кержаков, Малых (Лобжанидзе, 83), Ойеволе, Полуяхтов, Попович, Афонин, Сиваков, Георгиев, Парняков (Ефремов, 57), Григорьев (Саная, 64), Дюриш
Предупреждения:
Новиков, 22; Фидлер, 82; Димитров, 84 - Полуяхтов, 25; Малых, 40; Георгиев, 66; Ойеволе, 88
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
10 апреля 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция