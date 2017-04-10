Александр Тарханов: Состояние игроков было не оптимальным

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Оренбургом» ответил на вопросы журналистов.

- Сегодня была тяжелая игра для нас, видимо состояние игроков было не оптимальным. Плюс у нас выбыли Бикфалви и Емельянов, не все вошли в игру как надо. В том числе и Дима Коробов. Потом мы сделали замены и подкорректировали игру. У нас был неплохой отрезок в конце первого тайма, тогда мы и мяч положили, и разыгрывали хорошо. А так приходилось обороняться, Меркулов с Балажицем хорошо действовали. Все, кто играл в полуфинале Кубка, потеряли очки, мы единственные, кто победил.



- Сроки восстановления Бикфалви?

- К следующей игре он будет готов. Он и сегодня хотел играть, но врачи сказали, что надо отдохнуть.

- Действиями Павлюченко сегодня довольны?

- Да. Он цеплялся за мячи, боролся. Сегодня попробовали его в паре с Ильиным, они хорошо взаимодействовали. Павлюченко мастер, ему просто надо подготовиться, он много пропустил из-за травмы.