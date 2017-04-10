Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 2Рубин
Футбол  Урал2 : 0Оренбург
Хоккей  Металлург3 : 1СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жонатас: Ответственность за пенальти беру на себя

Источник:  ХК «Рубин»Комментарии

Нападающий «Рубина» Жонатас поделился мнением об игре 22-го тура чемпионата России против «Томи» (2:2).

- Мы пропустили очень ранний гол, что сказалось на дальнейшем ходе матча. Как и в матче с «Уралом», я не забил пенальти, за что беру на себя всю ответственность. После этого нам удалось сначала сравнять счет, затем выйти вперед. Кроме этого у нас было еще много моментов, когда мы должны были забивать, но вместо этого пропустили на последних минутах.

Безусловно, мы опечалены этим результатом. Но нам нельзя падать духом, нужно двигаться вперед, упорно работать на тренировках. Сейчас у нас очень непростой период, и я хочу обратиться к болельщикам. Мы очень ценим вашу поддержку, вы с нами в этот сложный период. Вы должны знать, что на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас. Сегодня мы очень старались победить, но, к сожалению, не получилось. Мы будем упорно работать и постараемся исправить эту ситуацию, - приводит слова Жонатаса пресс-служба казанского клуба.

Сибирский клуб с 13 очками остался на последнем месте. Команда из Татарстана с 28 баллами – на десятой строчке.

В следующем туре «Томь» 16 апреля сыграет на выезде с «Уралом», а «Рубин» днем ранее примет «Краснодар».

Матч

Томь - Рубин - 2:2 (1:0)

Голы

Пугин 13 (1:0). Лестьенн 47 (1:1 - пен.). Лестьенн 79 (1:2). Соболев 83 (2:2).

Состав

Томь: Мелихов, Митерев, Осипов, Попов, Макурин (Большунов, 80), Пугин, Чуперка, Баляйкин, Сасин (Букачев, 80), Голышев, Соболев

Рубин: Рыжиков, Устинов, Самбрано, Бауэр, Бурлак, Лестьенн, Камболов, Сонг (Рочина, 87), Ткачук, Ахметов (Карадениз, 68), Жонатас

Незабитые пенальти

Жонатас (Рубин), 26

Предупреждения:

Осипов, 8; Сасин, 36 - Лестьенн, 37

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

10 апреля 15:00, Труд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – пятыйПосле 22-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11294 человека. Лидером остается «Спартак» – 30143 человека. Второе место у «Зенита» – 17465. Тройку замыкает «Краснодар» – 16612.В 22-м туре установлена лучшая посещаемость в весеннем отрезкеМатчи 22-го тура премьер-лиги посетили 102986 человек, то есть средняя аудитория составила 12873 человека. Стадионы заполнились на 57%.Георгий Джикия: Мы – «Спартак». И отталкиваемся только от себяГеоргий Джикия: Мы – «Спартак». И отталкиваемся только от себяЗащитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, дебютировавший за красно-белых в игре с «Уфой» (3:1), дал интервью «Советскому спорта».Аппетиты разные, места одинаковые. В чем разница между «Уралом» и «Рубином»Аппетиты разные, места одинаковые. В чем разница между «Уралом» и «Рубином»В заключительном матче 22-го тура премьер-лиги «Урал» обыграл «Оренбург» - 2:0.Александр Тарханов: Состояние игроков было не оптимальнымГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Оренбургом» ответил на вопросы журналистов.Роберт Евдокимов: Нет никакого объяснения тому, почему мы не забиваемГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения от «Урала» прокомментировал ход игры.Георгий Джикия: Спасибо Гаджиеву. Не каждый тренер обратит внимание на защитника команды, которая пропустила около 60 мячейЗащитник «Спартака» Георгий Джикия - о том, как за два года поднялся с ФНЛ до сборной России.Понтус Вернблум: ЦСКА будет бороться до конца и не опустит рукиЗащитник ЦСКА Понтус Вернблум подвел итог выездного матча 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).«Анжи» хочет добиться компенсации от Шандао за досрочный разрыв контракта«Анжи» намерен добиться компенсации от бывшего игрока команды Шандао за досрочный разрыв контракта, сообщил ТАСС спортивный директор махачкалинцев Александр Танцюра.Голы Ильина и Лунгу принесли «Уралу» победу над «Оренбургом»«Урал» дома обыграл «Оренбург» (2:0) в 22-м туре чемпионата России.«Томь» как предчувствие. Колонка Евгения Дзичковского«Томь» как предчувствие. Колонка Евгения ДзичковскогоОбозреватель «Советского спорта» - о томской модели, которую нашему футболу подкидывает сама жизнь, и мимо которой нельзя бездумно пройти.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 22-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 22-го тура РФПЛ«Советский спорт» собрал фотографии самых красивых болельщиц чемпионата России по итогам 22-тура.Александр Бубнов: Пенальти в ворота «Уфы»? Я считаю, что его не былоФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал оба пенальти, которые были назначены в матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уфой» (3:1).Йоан Молло: Все в «Зените» понимают, что от матча со «Спартаком» зависит многоеПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РФПЛ против «Спартака».Александр Макаров: Удивился интересу «Зенита», но хочу играть в ЦСКАПолузащитник «Тосно» Александр Макаров в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал возможный переход в «Зенит» и возвращение в ЦСКА.Хавьер Грасия: Мы очень расстроены, что нам не удалось победить «Томь»Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия на пресс-конференции подвел итоги матча 22-го чемпионата России с «Томью» (2:2).«Ростов» получил выходной после матча с «Локомотивом»Футболисты «Ростова» получили день отдыха после матча 22-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).Александр Бубнов: «Спартак» может стать чемпионом досрочноФутбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат России.«Урал» – «Оренбург». ОнлайнСегодня Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Оренбургом».Генератор обходит Борзыкина: итоги первого тура «Гонки за золотом»Генератор обходит Борзыкина: итоги первого тура «Гонки за золотом»«Советский спорт» подводит итоги первого тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертов, которые делают ставки на матчи РФПЛ.
Хоккей
Борис Майоров: СКА допустил грубую ошибку, пропустив гол в большинстве
MMA
Тренер Макгрегора: Хабиб съел слишком много кебабов
Хоккей
Олег Знарок: Пожурил ли Барабанова за бросок из-за ворот? Человек сделал классную вещь!
Футбол
Георгий Джикия: Спасибо Гаджиеву. Не каждый тренер обратит внимание на защитника команды, которая пропустила около 60 мячей
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Жонатас
Жонатасвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости