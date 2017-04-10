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Фитнес ускоряет метаболизм и сокращает объем желудка

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 Учеными обнаружена прямая связь между питанием и физическими нагрузками, а также различием микробов в кишечнике.

Доказано, что организм человека при регулярных и интенсивных физических нагрузках перестраивает себя таким образом, чтобы учитывать все возрастающие потребности в энергии. Это влияет на метаболические процессы, ускоряя сжигание жира.

По словам исследователей, в организме людей, проходящих через регулярные тренировки, калории сгорают значительно быстрее по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. 

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