Фитнес ускоряет метаболизм и сокращает объем желудка
Учеными обнаружена прямая связь между питанием и физическими нагрузками, а также различием микробов в кишечнике.
Доказано, что организм человека при регулярных и
интенсивных физических нагрузках перестраивает себя таким образом, чтобы
учитывать все возрастающие потребности в энергии. Это влияет на метаболические
процессы, ускоряя сжигание жира.
По словам исследователей, в организме людей, проходящих через
регулярные тренировки, калории сгорают значительно быстрее по сравнению с теми,
кто ведет сидячий образ жизни.
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