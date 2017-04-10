Андрей Соколов: В победе «Магнитки» велика заслуга Васи Кошечкина

Двукратный чемпион России в магнитогорского «Металлурга» Андрей Соколов прокомментировал победу уральского клуба над СКА (3:1) во второй игре финальной серии Кубка Гагарина.

«Магнитка» сравняла счет в серии до четырех побед.

«Очевидно, что в победе «Магнитки» во второй игре серии велика заслуга Васи Кошечкина, он держал команду в игре. 43 сэйва - эти цифры говорят сами за себя. Он помог команде сегодня, завтра команда поможет ему. Стоит отметить и Яна Коваржа, который не только забивает, он проводит много полезной работы на льду, всю борьбу держит. Очень сильный игрок, чех снова был великолепен», - цитирует Соколова «Р-Спорт».

Третий и четвертый матчи серии пройдут в Петербурге 12 и 14 апреля.