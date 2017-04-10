Андрей Соколов: В победе «Магнитки» велика заслуга Васи Кошечкина
Двукратный чемпион России в магнитогорского «Металлурга» Андрей Соколов прокомментировал победу уральского клуба над СКА (3:1) во второй игре финальной серии Кубка Гагарина.
«Магнитка» сравняла счет в серии до четырех побед.
«Очевидно, что в победе «Магнитки» во второй игре серии велика заслуга Васи Кошечкина, он держал команду в игре. 43 сэйва - эти цифры говорят сами за себя. Он помог команде сегодня, завтра команда поможет ему. Стоит отметить и Яна Коваржа, который не только забивает, он проводит много полезной работы на льду, всю борьбу держит. Очень сильный игрок, чех снова был великолепен», - цитирует Соколова «Р-Спорт».
Третий и четвертый матчи серии пройдут в Петербурге 12 и 14 апреля.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция