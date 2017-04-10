Тренер Макгрегора: Хабиб съел слишком много кебабов

Джон Кавана, тренер чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора, в шутливой форме прокомментировал недавнюю отмену боя с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

- Я думаю, что Хабиб съел слишком много кебабов. В остальном же я ставил на его победу над Фергюсоном. Я полагал, что у него будут небольшие проблемы в первом - втором раунде, но потом Хабиб бы измотал Тони, как делал это со всеми своими соперниками.

Что касается потенциальной схватки Макгрегора с Нурмагомедовым или Фергюсоном, я не думаю, что кто-то из этих ребят представляет серьезную угрозу для Конора, - приводит слова Каваны Dailystar.

Напомним, 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона мира. Однако за несколько часов до официального взвешивания российский боец был госпитализирован из-за форсированной сгонки массы.

Теперь Нурмагомедов рассчитает провести поединок с Фергюсоном будущей осенью.