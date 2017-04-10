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Борис Майоров: СКА допустил грубую ошибку, пропустив гол в большинстве

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о решающем голе магнитогорцев во втором матче финала Кубка Гагарина.

- СКА в том моменте допустил недопустимую и грубую ошибку, - считает Майоров. - Ведь не такая уж и опасная контратака там была – двое на двое. Но игроки СКА сконцентрировались почему-то только на Осале и совсем забыли про Калетника.

Там и Шестеркина винить трудно. Шайба выползла к нему из под двух игроков, он ее не то, что отбил. Скорее, она от него просто отскочила. И попала прямо на клюшку магнитогорцу! А вот почему Калетник оказался один перед воротами – вопрос к полевым игрокам СКА. Этого нельзя было допускать.

Напомним, что во втором матче серии «Металлург» выиграл у СКА - 3:1. Счет в серии сравнялся – 1-1. Третий матч пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

Матч

Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).

Место и дата

10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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