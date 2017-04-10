Геннадий Величкин: «Металлург» готовил гол в меньшинстве и сделал это
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).
- Мы понимаем, что самое главное – не броски, а точные броски. В этом вся мулька.
- Кошечкин – бог?
- Кошечкин – вратарь.
- Гол в меньшинстве стал переломным.
- Мы этот гол готовили, тренировали сегодня шайбу в меньшинстве, и сделали это.
- Как тренировали?
- Очень просто. Как тренируют? Играют вчетвером против пятерых и забивают.
- После первого периода в раздевалку не заходили?
- Нет. У меня нет такой привычки. Я в раздевалку не захожу уже лет 14. Потому что для раздевалки есть тренерский штаб, который понимает всё, а мне там делать нечего.
- Какие ощущения у вас были после первого периода, когда СКА доминировал и существенно перебросал вашу команду?
- Были ощущения, что мы нормально делаем свою игру, терпим и ждём момент, когда противник ошибётся. И дождались этого момента.
- 1:1 в серии – по делу?
- Думаю, да. Эти команды достойны вести ровную и равную игру. Такая и идёт.
- Как будут складываться два матча в Петербурге, по-вашему? Будет ли вам на выезде сложней, чем дома?
- Думаю, что разницы большой нет. Когда играется финал, никто ни на что не обращает внимания: не на крики, не на болельщиков. И когда зал гудит, ребята не очень понимают, в чью пользу этот гул идёт. Он будет помогать как Питеру, так и Магнитке. Мы прошли много всего, поэтому нам этот гул всегда идёт в пользу. Нам хуже, когда зал молчит. Поэтому я призываю болельщиков Санкт-Петербурга больше поддерживать свою команду – они помогут нам.
- Вы знаете, что победитель второго матча финала всегда выигрывает в итоге?
- Нет, не знаю и не заморачиваюсь по этому поводу. Все эти параллели не очень верные. Мы будем работать, - передает слова Величкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.
После этой игры счет в серии стал 1-1.
Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.
Матч
Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция