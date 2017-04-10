Геннадий Величкин: «Металлург» готовил гол в меньшинстве и сделал это

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).

- Мы понимаем, что самое главное – не броски, а точные броски. В этом вся мулька.

- Кошечкин – бог?

- Кошечкин – вратарь.

- Гол в меньшинстве стал переломным.

- Мы этот гол готовили, тренировали сегодня шайбу в меньшинстве, и сделали это.

- Как тренировали?

- Очень просто. Как тренируют? Играют вчетвером против пятерых и забивают.

- После первого периода в раздевалку не заходили?

- Нет. У меня нет такой привычки. Я в раздевалку не захожу уже лет 14. Потому что для раздевалки есть тренерский штаб, который понимает всё, а мне там делать нечего.

- Какие ощущения у вас были после первого периода, когда СКА доминировал и существенно перебросал вашу команду?

- Были ощущения, что мы нормально делаем свою игру, терпим и ждём момент, когда противник ошибётся. И дождались этого момента.

- 1:1 в серии – по делу?

- Думаю, да. Эти команды достойны вести ровную и равную игру. Такая и идёт.

- Как будут складываться два матча в Петербурге, по-вашему? Будет ли вам на выезде сложней, чем дома?

- Думаю, что разницы большой нет. Когда играется финал, никто ни на что не обращает внимания: не на крики, не на болельщиков. И когда зал гудит, ребята не очень понимают, в чью пользу этот гул идёт. Он будет помогать как Питеру, так и Магнитке. Мы прошли много всего, поэтому нам этот гул всегда идёт в пользу. Нам хуже, когда зал молчит. Поэтому я призываю болельщиков Санкт-Петербурга больше поддерживать свою команду – они помогут нам.

- Вы знаете, что победитель второго матча финала всегда выигрывает в итоге?

- Нет, не знаю и не заморачиваюсь по этому поводу. Все эти параллели не очень верные. Мы будем работать, - передает слова Величкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1-1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.