Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 2Рубин
Футбол  Урал2 : 0Оренбург
Хоккей  Металлург3 : 1СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Величкин: «Металлург» готовил гол в меньшинстве и сделал это

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).

- Мы понимаем, что самое главное – не броски, а точные броски. В этом вся мулька.

- Кошечкин – бог?
- Кошечкин – вратарь.

- Гол в меньшинстве стал переломным.
- Мы этот гол готовили, тренировали сегодня шайбу в меньшинстве, и сделали это.

- Как тренировали?
- Очень просто. Как тренируют? Играют вчетвером против пятерых и забивают.

- После первого периода в раздевалку не заходили?
- Нет. У меня нет такой привычки. Я в раздевалку не захожу уже лет 14. Потому что для раздевалки есть тренерский штаб, который понимает всё, а мне там делать нечего.

- Какие ощущения у вас были после первого периода, когда СКА доминировал и существенно перебросал вашу команду?
- Были ощущения, что мы нормально делаем свою игру, терпим и ждём момент, когда противник ошибётся. И дождались этого момента.

- 1:1 в серии – по делу?
- Думаю, да. Эти команды достойны вести ровную и равную игру. Такая и идёт.

- Как будут складываться два матча в Петербурге, по-вашему? Будет ли вам на выезде сложней, чем дома?
- Думаю, что разницы большой нет. Когда играется финал, никто ни на что не обращает внимания: не на крики, не на болельщиков. И когда зал гудит, ребята не очень понимают, в чью пользу этот гул идёт. Он будет помогать как Питеру, так и Магнитке. Мы прошли много всего, поэтому нам этот гул всегда идёт в пользу. Нам хуже, когда зал молчит. Поэтому я призываю болельщиков Санкт-Петербурга больше поддерживать свою команду – они помогут нам.

- Вы знаете, что победитель второго матча финала всегда выигрывает в итоге?
- Нет, не знаю и не заморачиваюсь по этому поводу. Все эти параллели не очень верные. Мы будем работать, - передает слова Величкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Вадим Шипачев. У хозяев отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала.

После этой игры счет в серии стал 1-1.

Напомним, следующий матч команды проведут 12 апреля в Петербурге в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Четвертый и пятый матчи серии состоятся 14 и 16 апреля соответственно.

Матч

Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин), 58:49 (3:1).

Место и дата

10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Была бойня, просто друг друга лупили!» Детали поражения СКА от «Магнитки»«Была бойня, просто друг друга лупили!» Детали поражения СКА от «Магнитки»Сергей Широков не знает традиции, Александр Дергачев вынужден объяснять очевидное, а Александр Барабанов – попытку исполнить «гол Гранлунда»Бывший защитник «Ак Барса» Пайгин заключил контракт с «Эдмонтоном»«Эдмонтон» заключил двухлетний контракт новичка с российским защитником Зиятом Пайгиным, сообщается на официальном сайте клуба.Борис Михайлов: Армия разбилась о стену КошечкинаБорис Михайлов: Армия разбилась о стену КошечкинаЧлен президентского совета по физкультуре и спорту, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов – о победе «Магнитки».«Хорошо, что сыграли первый период вничью». Победители - о матче в Магнитогорске«Хорошо, что сыграли первый период вничью». Победители - о матче в МагнитогорскеПосле финальной сирены в микст-зону «Металлурга» вышли Владислав Калетник и Томми Сантала. Оба – забили важные голы во второй игре финала.Борис Майоров: Очень обидное поражение для СКА! Армейцы были сильнее во всемБорис Майоров: Очень обидное поражение для СКА! Армейцы были сильнее во всемДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о несколько нелогичной победе «Магнитки» над СКА во втором поединке финала – 3:1.О чем шептались Знарок и Воробьев? Репортаж с пресс-конференции в МагнитогорскеО чем шептались Знарок и Воробьев? Репортаж с пресс-конференции в МагнитогорскеНа этот раз тренеры «Магнитки» и СКА решили обойтись без колкостей и острот.Борис Майоров: СКА допустил грубую ошибку, пропустив гол в большинствеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о решающем голе магнитогорцев во втором матче финала Кубка Гагарина.Александр Барабанов: В игре против «Магнитки» пару смен была бойня. Как будто шайбу не трогали, просто друг друга лупилиНападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).Андрей Соколов: В победе «Магнитки» велика заслуга Васи КошечкинаДвукратный чемпион России в магнитогорского «Металлурга» Андрей Соколов прокомментировал победу уральского клуба над СКА (3:1) во второй игре финальной серии Кубка Гагарина.Александр Дергачев: До сих пор до конца не осознаю, что играю в финалеНападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).Сергей Широков: СКА играл лучше, чем в первом матче, и мог победить «Металлург»Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).Илья Воробьев: Забили победную шайбу в меньшинстве? Нас услышали сверху!Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).Олег Знарок: Пожурил ли Барабанова за бросок из-за ворот? Человек сделал классную вещь!Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).Владислав Калетник: Возможно, мой гол стал переломным в игре против СКАНападающий «Металлурга» Владислав Калетник поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).Томми Сантала: Здорово забить даже в пустые ворота, но главное, что «Металлург» выигралНападающий «Металлурга» Томми Сантала поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).«Металлург» обыграл СКА и сравнял счет в серииВо втором матче финала Кубка Гагарина СКА в гостях уступил «Металлургу» со счетом 1:3.
Хоккей
Борис Майоров: СКА допустил грубую ошибку, пропустив гол в большинстве
MMA
Тренер Макгрегора: Хабиб съел слишком много кебабов
Хоккей
Олег Знарок: Пожурил ли Барабанова за бросок из-за ворот? Человек сделал классную вещь!
Футбол
Георгий Джикия: Спасибо Гаджиеву. Не каждый тренер обратит внимание на защитника команды, которая пропустила около 60 мячей
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Геннадий Величкин
Геннадий Величкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина