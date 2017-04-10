Уилли Дежарден отстранен от должности главного тренера «Ванкувера», сообщает официальный твиттер клуба НХЛ.

Вместе с канадским специалистом от своих обязанностей освобождены его ассистенты - Дуг Лидстер и Перри Перн.

Сегодня ночью по московскому времени «Ванкувер» проведет пресс-конференцию, на которой будет объявлено о кадровых изменениях в руководстве команды.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ «Кэнакс» заняли 13-е, предпоследнее место в Западной конференции и не попали в плей-офф.





