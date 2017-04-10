Андерсон, Клефбом и Пойнт - три звезды недели в НХЛ
Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Андерсон в трех матчах отразил 94,3 процента бросков по своим воротам и провел одну игру «на ноль».
Второй звездой был признан защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом, ставший лучшим бомбардиром недели, на его счету 7 (0+7) очков в четырех матчах.
Третьей звездой стал нападающий «Тампа-Бэй» Брэйден Пойнт, набравший 6 (4+2) очков в четырех матчах.
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