Андерсон, Клефбом и Пойнт - три звезды недели в НХЛ

Бывший защитник «Ак Барса» Пайгин заключил контракт с «Эдмонтоном» «Эдмонтон» заключил двухлетний контракт новичка с российским защитником Зиятом Пайгиным, сообщается на официальном сайте клуба.

Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на ЧМ-2017 Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров еще не знает, сыграет ли за национальную команду на чемпионате мира по хоккею 2017 года.