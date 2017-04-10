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В Москве пройдет турнир в честь 75-летия Геннадия Логофета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 апреля 2017 года в Сокольниках пройдет турнир, посвященный 75-летию защитника московского «Спартака» и сборной СССР Геннадия Логофета. Также организаторы мероприятия почтят память других знаменитых спартаковцев - Галимзяна Хусаинова и Юрия Севидова.

В турнире примут участия четыре команды - «Хусаинов», «Севидов», «Логофет» и команда ветеранов-болельщиков «Спартака» под названием «Старая Гвардия». В каждой из команд будут участвовать и молодые футболисты, и ветераны. Турнир будет проводиться с 9.30 до 12.00 в Сокольниках в спорткомплексе «Спартак».

В составе ветеранов «Спартака» на поле выйдут Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, Сергей Юран, Александр Кокорев, Рамиз Мамедов, Виктор Папаев, Дмитрий Ананко. Виктор Букиевский, Тренером команды будет Олег Романцев.

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